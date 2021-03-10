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Определились пары второго раунда плей-офф КХЛ в Западной конференции

22:18
Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru
Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru
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Определились пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции.

Во втором раунде плей-офф на Западе сыграют:

ЦСКА — «Локомотив»

СКА — «Динамо»

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т.д. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева».

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