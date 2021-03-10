Определились пары второго раунда плей-офф КХЛ в Западной конференции
22:18
Определились пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции.
Во втором раунде плей-офф на Западе сыграют:
ЦСКА — «Локомотив»
СКА — «Динамо»
В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т.д. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева».
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