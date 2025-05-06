Определились финалисты Кубка Гагарина-2025

Стали известны участники финала плей-офф КХЛ в сезоне-2024/25.

Кубок Гагарина разыграют «Трактор» и «Локомотив». Серия начнется в Ярославле 13 мая.

В полуфинальных сериях «Трактор» победил московское «Динамо» со счетом 4-1, «Локомотив» с аналогичным счетом оказался сильнее «Салавата Юлаева».