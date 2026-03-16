Определилась первая пара Кубка Гагарина-2026

«Металлург» и «Сибирь» стали первой парой стартового раунда плей-офф КХЛ сезона-2025/26.

Это определилось по итогам матча FONBET чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Нефтехимиком» (3:6).

«Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» гарантировала себе восьмую строчку.

Плей-офф стартует 23 марта. Первые два матча серии до четырех побед между «Магниткой» и «Сибирью» пройдут в Магнитогорске. При необходимости пятая и седьмая игры также состоятся на домашней арене «Металлурга».

Остальные пары первого раунда Кубка Гагарина станут известны позднее. Из Восточной конференции в плей-офф также вышли «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик».

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