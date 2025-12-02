Определены лучшие игроки ноября сезона КХЛ-2025/26

КХЛ назвала лучших игроков ноября FONBET чемпионата сезона-2025/26.

Лучшим вратарем стал Зак Фукале из минского «Динамо». Он одержал пять побед в семи матчах с коэффициентом надежности 1,44. В матчах с «Сибирью» (7:0) и «Спартаком» (6:0) Фукале сыграл на ноль.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признали Тревора Мерфи из СКА. Он набрал 11 (3+8) очков в девяти матчах месяца. На счету Мерфи победные шайбы в матчах с «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ) и московским «Динамо» (3:2).

Лучшим нападающим впервые в карьере назван Владимир Ткачев из «Металлурга». Он набрал 18 (5+13) очков в 11 матчах. На его счету победная шайба в матче с «Ладой» (6:4).

Лучшим новичком во второй раз в карьере стал Александр Жаровский из «Салавата Юлаева». Он набрал 4 (2+2) очка в девяти матчах. Шайбы в матчах с «Барысом» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:1) стали победными для его команды.