Определены лучшие игроки девятой недели сезона КХЛ-2025/26
КХЛ назвала лучших игроков девятой недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.
Максим Дорожко из «Амура» в третий раз в карьере стал лучшим вратарем, одержав две победы в трех матчах за неделю с коэффициентом надежности 1,66. По его воротам было нанесено 116 бросков, из которых он отразил 95,69 процента. В матче с «Автомобилистом» (3:0) сыграл на ноль.
Тревор Мерфи из СКА в седьмой раз в карьере признан лучшим защитником, набрав 5 (3+2) очков в трех матчах. В играх с «Шанхайскими драконами» (3:2 ОТ) и московским «Динамо» (3:2) он забросил победную шайбу.
Андрей Белозеров из «Нефтехимика» впервые в карьере стал лучшим нападающим, набрав 7 (5+2) очков в трех матчах недели. В игре с «Барысом» (5:2) он забросил победную шайбу.
Матвей Поляков из СКА во второй раз в карьере назван лучшим новичком — он забросил одну шайбу в двух матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -