Определены лучшие игроки 10-й недели сезона КХЛ-2025/26

КХЛ назвала лучших игроков 10-й недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.

Лучшим вратарем стал Сергей Иванов из СКА. Он одержал две победы в двух матчах, его коэффициент надежности составил 1,50. В игре с «Авангардом» (1:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервые в карьере назван Джошуа Брук из минского «Динамо». В трех матчах недели он набрал 3 (1+2) очка с показателем полезности «+8».

Лучшим нападающим стал Дмитрий Яшкин из «Ак Барса». За три матча он набрал 8 (5+3) очка с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан Кирилл Жуков из «Лады». В двух матчах он набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+4».