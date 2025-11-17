Хоккей
Сегодня, 13:33

Определены лучшие игроки 10-й недели сезона КХЛ-2025/26

Анастасия Пилипенко

КХЛ назвала лучших игроков 10-й недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.

Лучшим вратарем стал Сергей Иванов из СКА. Он одержал две победы в двух матчах, его коэффициент надежности составил 1,50. В игре с «Авангардом» (1:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервые в карьере назван Джошуа Брук из минского «Динамо». В трех матчах недели он набрал 3 (1+2) очка с показателем полезности «+8».

Лучшим нападающим стал Дмитрий Яшкин из «Ак Барса». За три матча он набрал 8 (5+3) очка с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан Кирилл Жуков из «Лады». В двух матчах он набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+4».

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Амур 26 10 16 24
8 Барыс 27 9 18 23
9 Салават Юлаев 25 10 15 22
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 18 9 38
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 СКА 26 12 14 28
8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 24 6 18 16
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 15:30 Сибирь – Шанхай Дрэгонс - : -
17.11 19:00 Локомотив – Салават Юлаев - : -
17.11 19:30 Сочи – Барыс - : -
Все результаты / календарь

