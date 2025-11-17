Определены лучшие игроки 10-й недели сезона КХЛ-2025/26
КХЛ назвала лучших игроков 10-й недели FONBET чемпионата сезона-2025/26.
Лучшим вратарем стал Сергей Иванов из СКА. Он одержал две победы в двух матчах, его коэффициент надежности составил 1,50. В игре с «Авангардом» (1:0) он сыграл на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере назван Джошуа Брук из минского «Динамо». В трех матчах недели он набрал 3 (1+2) очка с показателем полезности «+8».
Лучшим нападающим стал Дмитрий Яшкин из «Ак Барса». За три матча он набрал 8 (5+3) очка с показателем полезности «+4».
Лучшим новичком признан Кирилл Жуков из «Лады». В двух матчах он набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+4».
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|СКА
|26
|12
|14
|28
|8
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
|17.11
|15:30
|Сибирь – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|17.11
|19:00
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -
|17.11
|19:30
|Сочи – Барыс
|- : -
Новости