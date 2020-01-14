КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Определен состав арбитров, которые будут обслуживать Матч звезд КХЛ

16:53
Теги:

КХЛ на своем официальном сайте назвала имена арбитров, которые будут обслуживать Матч звезд лиги.

Встречу будет обслуживать бригада из четырех арбитров. Главные — Сергей Беляев и Алексей Белов и линейные — Александр Чернышев и Евгений Стрельцов.

Матч звезд КХЛ состоится 19 января в 16.00 по московскому времени.

— Участвую в Матче Звезд в первый, но, надеюсь, не единственный раз, — цитирует пресс-служба КХЛ Стрельцова. — Все судьи КХЛ поздравили меня с назначением. Те, кто работал на Матчах Звезд КХЛ ранее дали напутствие: «Кайфуй, получай удовольствие. Тебя ждёт шикарное шоу». Жду не дождусь! В плане судейства игра будет отличаться от рядового матча регулярного чемпионата.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/14/464548.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир