Определен состав арбитров, которые будут обслуживать Матч звезд КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала имена арбитров, которые будут обслуживать Матч звезд лиги.

Встречу будет обслуживать бригада из четырех арбитров. Главные — Сергей Беляев и Алексей Белов и линейные — Александр Чернышев и Евгений Стрельцов.

Матч звезд КХЛ состоится 19 января в 16.00 по московскому времени.

— Участвую в Матче Звезд в первый, но, надеюсь, не единственный раз, — цитирует пресс-служба КХЛ Стрельцова. — Все судьи КХЛ поздравили меня с назначением. Те, кто работал на Матчах Звезд КХЛ ранее дали напутствие: «Кайфуй, получай удовольствие. Тебя ждёт шикарное шоу». Жду не дождусь! В плане судейства игра будет отличаться от рядового матча регулярного чемпионата.