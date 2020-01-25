«Они все там были пьяные». Работник скорой рассказал о драке хоккеиста Кондратьева в программе Малахова

Работник скорой помощи, приехавший на вызов после происшествия с Максимом Кондратьевым, прокомментировал состояние хоккеиста в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Напомним, что капитан «Амура» получил травму после конфликта с бизнесменом Алексеем Марковым.

— В момент нашего приезда вытащили Кондратьева. Он был в сознании, но в алкогольном опьянении. Они все там были пьяные. Мы посадили его в машину, осмотрели шишку. Не сказать, что это была открытая черепно-мозговая травма. Ничего такого.