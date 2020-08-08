Ярославский «Локомотив» обыграл СКА в финале турнира Parimatch Sochi Hockey Open (3:2). После матча главный тренер железнодорожников Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов.

— Сегодня игра уже была достаточно равная. С каждым матчем мы прибавляли, — сказал Скабелка. — Приехали к турниру не совсем готовыми, но по ходу нам удалось наладить те вещи, которые начали вводить уже здесь. Как команда мы становимся лучше с каждым днем.

Не думаю, что стоит говорить о первом кубке. Два первых поражения дали толчок в становлении команды. В июле мы работали двумя группами — в три звена. Командой как таковой мы собрались здесь. За день до игры была первая тренировка. У нас были свои задачи. Не думаю, что кто-то из игроков или руководителей думает сейчас о кубках.

Егора Коршкова не заберут в любой момент. Он точно приезжает на сезон. (Михаил Скрыль)