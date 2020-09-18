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«Он сам обращался к руководству клуба с просьбой не афишировать факт его заболевания». «Амур» отреагировал на слова Мурыгина

18 сентября 2020, 23:52
Алексей Мурыгин. Фото ХК «Амур».
Алексей Мурыгин. Фото ХК «Амур».
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17 сентября 2020 года в сети Интернет было опубликовано интервью бывшего вратаря «Амура» Алексея Мурыгина «Ни в коем случае не нужно думать, что пора заказывать гроб»: история экс-вратаря Амура Мурыгина, победившего рак».

Относительно ряда высказываний Алексея Мурыгина, содержащихся в этом материале, хоккейный клуб «Амур» заявляет следующее:

«Когда у Алексея Мурыгина было диагностировано онкологическое заболевание, клуб делал все возможное для того, чтобы помочь Алексею с лечением. За счет клуба в Хабаровске была проведена биопсия, а также была организована консультация с московскими врачами. Но так как Алексей выбрал вариант лечения в Германии, клуб не имел права оплачивать данное лечение, о чем Алексей и был предупрежден.

При этом, клуб, учитывая ситуацию, выплатил Алексею полную сумму контракта, срок действия которого истекал 30 апреля 2019 года, хотя клуб и имел юридические основания производить ему выплаты исключительно в рамках социального страхования.

При этом, никакого расторжения контракта «заранее», о котором говорит Мурыгин, не было. Это подтверждено документами и данными Центрального информационного бюро КХЛ.

Необходимо отметить, что клуб не сообщал о ситуации с Алексеем, так как он сам обращался к руководству клуба с просьбой не афишировать факт его заболевания и лечения. В этом он получил полное понимание и содействие.
В завершение хотим пожелать Алексею крепкого здоровья и продолжения спортивной карьеры», — говорится в сообщении на сайте хабаровчан.

Дополнительная информация:

https://www.hcamur.ru/news/item/oficialno/

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