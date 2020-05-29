29 мая 1955 года родился Федор Леонидович Канарейкин. Сегодня известному хоккеисту и тренеру исполняется 65 лет.

В чемпионате СССР защитник выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». Вместе с красно-белыми он выигрывал чемпионат СССР.

В 1973 году в составе юниорской сборной СССР выиграл золотые медали чемпионата Европы, а в 1974-м повторил успех в составе молодежной сборной на мировом первенстве. Однако во взрослую сборную СССР никогда не привлекался.

В качестве тренера он работал с «Магниткой», «Атлантом», «Спартаком» и «Авангардом». Команду из Магнитогорска Канарейкин привел к победе в чемпионате России в 2007 году.

В декабре 2015 года стало известно, что у Канарейкина обнаружили рак. Он вылечился и вернулся в хоккей в феврале 2016 года.