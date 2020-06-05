Экс-форвард «Авангарда» Яромир Ягр остался доволен работой с Игорем Никитиным, который в сезоне-2008/09 работал в омском клубе. В четверг, 4 июня, ЦСКА объявили о заключении нового трехлетнего контракта с 47-летним специалистом.

— Никитин тогда работал ассистентом тренера, — рассказывал Яромир Ягр «Известиям». — Но в хоккее может случиться все что угодно. И когда главный был уволен, в «Авангарде» решили доверить этот пост Никитину. Он достойно трудился, сплотив команду. Игорь казался молодым специалистом, но работал хорошо. Он качественно организовывал тренировочный процесс. Если ты достаточно умен, смотришь на мир с широко открытыми глазами и у тебя маленькое эго — ты станешь хорошим специалистом. Но умные люди не страдают от эгоизма. Они смотрят и учатся.