«Он что, тяжелее ручки вообще ничего не держал?» Знарок разнес журналиста

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал публикации в СМИ о том, что он передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции.

— Это профессионализм журналистский — ему лишь бы выцепить какую-то фигню, — сказал Знарок. — Я не знаю, что он, тяжелее ручки вообще ничего не держал? Как он попал сюда? Это и бесит, есть профессионалы, с которыми можно разговаривать насчет хоккея, хоть час. А это вброс. Я уже не в том возрасте, было бы мне лет 20, сделал бы по-другому. (Алена Гребенькова)

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