Олкинуора и Стрельцов пропустят более месяца из-за травм

Хоккеисты «Адмирала» голкипер Юсси Олкинуора и нападающий Василий Стрельцов пропустят около месяца из-за травм, сообщает официальный сайт клуба.

Олкинуора получил травму верхней части тела в составе национальной сборной Финляндии. Срок восстановления 29-летнего вратаря займет предположительно до шести недель.

Стрельцов получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:6) и выбыл из строя на срок от четырех до пяти недель.