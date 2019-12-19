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Олкинуора и Стрельцов пропустят более месяца из-за травм

09:10
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Хоккеисты «Адмирала» голкипер Юсси Олкинуора и нападающий Василий Стрельцов пропустят около месяца из-за травм, сообщает официальный сайт клуба.

Олкинуора получил травму верхней части тела в составе национальной сборной Финляндии. Срок восстановления 29-летнего вратаря займет предположительно до шести недель.

Стрельцов получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (3:6) и выбыл из строя на срок от четырех до пяти недель.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26385/

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