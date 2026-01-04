Олимпийский чемпион Андронов объявил о завершении карьеры
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов объявил о завершении карьеры игрока.
«Сегодня пришло время сказать, что я заканчиваю профессиональную карьеру. Я всячески пытался оттягивать это, и что-то внутри не давало мне это сделать. Но сейчас я понимаю, что иначе я не смогу идти дальше, не смогу найти свой новый путь», — написал 36-летний Андронов в своем Telegram-канале.
Экс-нападающий выразил благодарность родственникам, тренерам и партнерам по командам.
В июле 2025 года Андронов был обменян из СКА в «Салават Юлаев», который расторг с ним контракт.
Хоккеист играл за «Салават Юлаев», СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Чикаго Вулвз», «Пеория Ривермен» и «Ладу». В составе сборной России хоккеист завоевал золото Олимпиады-2018 и серебро Олимпиады-2022. Также он двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Вместе с ЦСКА он дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2019 и 2022 годах.
Всего в КХЛ Андронов в 850 матчах набрал 195 (106+89) очков.
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|12
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|24
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|5
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|22
|6
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|16
|10
|6
|22
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
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|16
|8
|8
|17
|9
|Динамо М
|20
|7
|13
|17
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
|22.10
|16:30
|Авангард – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|Сочи – Динамо Мн
|- : -
|22.10
|19:30
|СКА – Сибирь
|- : -