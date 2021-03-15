Олимпийский чемпион Самойлов выделил особенность финских вратарей

Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь сборной СССР, экс-тренер сборной Латвии и новокузнецкого «Металлурга» Виталий Самойлов 15 марта в интервью «СЭ» проанализировал игру финских голкиперов.

«Невозмутимость — черта, присущая не только Юхе Метсоле, но и другим финским вратарям. Врожденное спокойствие имеет ярко выраженную форму именно у них. Это, конечно, подкупает. В этом году в НХЛ появилось много молодых финских вратарей. Они, будучи дебютантами, уже выделяются видимой невозмутимостью, — не говоря уже о Пекке Ринне или Туукке Раске», — считает Самойлов.

(Михаил Скрыль)

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