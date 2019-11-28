Олимпийский чемпион из ЦСКА отмутузил топового юниора «Магнитки»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — ЦСКА произошла драка.

10` Как итог в меньшинстве остаемся. pic.twitter.com/HPhApb2Zhg — ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 28, 2019

После силового приема молодого форварда хозяев Павла Дорофеева на Михаиле Науменкове за последнего вступился защитник Богдан Киселевич. Он нанес нападающему несколько ударов и был удален за грубость.

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