КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Олимпийский чемпион из ЦСКА отмутузил топового юниора «Магнитки»

28 ноября 2019, 17:41
Теги:

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — ЦСКА произошла драка.

После силового приема молодого форварда хозяев Павла Дорофеева на Михаиле Науменкове за последнего вступился защитник Богдан Киселевич. Он нанес нападающему несколько ударов и был удален за грубость.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир