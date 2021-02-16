Олимпийский чемпион и тренер Сергей Стариков рассказал, что у него остался неприятный осадок от работы в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Стариков рассказал о своей недолгой тренерской карьере в КХЛ и как он относится к этому опыту.

— Любому тренерскому штабу необходимо немного времени, чтобы привести команду в порядок и понять, что ей нужно. Нас никто не хотел ждать. Все требуют результат сразу. Так не бывает. Да и цели на сезон как-то неправильно озвучивались. В одной команде говорят, что Кубок Гагарина сразу нужно брать, а в другой — пройти первый раунд плей-офф. А дальше что? Не играть, что ли? Странная формулировка.

Давление ощущалось колоссальное. Только в московском «Динамо» в наши дела особо не лезли. А вот в «Сибири» было тяжело. В раздевалке постоянно находились посторонние люди. Губернатор часто советы какие-то давал. Например, как нужно воспитывать игроков. В «Барысе» тоже полный контроль был. Не совсем здоровая рабочая атмосфера.

— Сплошной негатив?

— Детский и профессиональный хоккей — две разные вещи. Но мне этот опыт пошел на пользу. Я обязан был попробовать. Не простил бы себе упустить такую возможность. Возвращение в КХЛ? Не знаю. Остался неприятный осадок. Трижды уже был все-таки. Каждый раз едешь и не знаешь, насколько.

Увольнение из «Сибири» для меня вообще стало сюрпризом. За что — так и не понял. Четыре матча проиграли, в пятом победили сильную команду. Руководство сказало, что случайно. Значит, уже заранее все решили насчет нас с Андреем и молчали. В Америке если предложат работу в юниорских лигах, то, наверное, соглашусь.

— Вы хорошие друзья с Хомутовым и в КХЛ работали только вместе. Это было обязательное условие?

— Андрей мне всегда предлагал быть его помощником. Он не хотел брать себе ассистента с улицы, который будет действовать за спиной и со временем может подсидеть на должности. Мы доверяем друг другу. С Андреем мы общались хорошо еще со временем ЦСКА. Даже в отпуск иногда ездили с семьями.

(Андрей Жданюк)

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