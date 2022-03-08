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Сегодня, 10:37

«Наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов — об отъезде легионеров из КХЛ

Фетисов прокомментировал отъезд иностранных игроков из КХЛ
Сергей Разин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об отъезде иностранных хоккеистов из КХЛ.

«Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф. Но, наверное, это не самое главное. В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Не секрет, что команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов. Так что сейчас придется делать корректировку финансовых возможностей. Думаю, руководство КХЛ сегодня об этом задумывается. Теперь принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров, не перепокупая их, а формируя команды. Нужно подтягивать на освободившиеся места молодых. Станет больше коллективного.

Финны уехали, и они были лидерами во многих командах. Но наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И как только появилась возможность выйти на международный уровень, мы выдали положительный результат. Нашли свой хоккей, который был непобедимым до тех пор, пока не произошла интеграция. У нас была большая возможность привлечения детей. А сегодня хоккей — дорогущий вид спорта. Так что сейчас при поддержке государства есть возможность дать детям клюшку и коньки, чтобы попробовать игру. Это может быть хорошим прорывом, когда все закончится", — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

Источник: https://www.kp.ru/sports/hokkej/fetisov-rasskazal-kak-na-khl-otrazitsya-otezd-legionerov/
КХЛ
Вячеслав Фетисов
3
2
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
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8.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
8.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 - : -
8.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
8.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
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