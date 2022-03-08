«Наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов — об отъезде легионеров из КХЛ
Депутат Госдумы РФ и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об отъезде иностранных хоккеистов из КХЛ.
«Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф. Но, наверное, это не самое главное. В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Не секрет, что команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов. Так что сейчас придется делать корректировку финансовых возможностей. Думаю, руководство КХЛ сегодня об этом задумывается. Теперь принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров, не перепокупая их, а формируя команды. Нужно подтягивать на освободившиеся места молодых. Станет больше коллективного.
Финны уехали, и они были лидерами во многих командах. Но наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И как только появилась возможность выйти на международный уровень, мы выдали положительный результат. Нашли свой хоккей, который был непобедимым до тех пор, пока не произошла интеграция. У нас была большая возможность привлечения детей. А сегодня хоккей — дорогущий вид спорта. Так что сейчас при поддержке государства есть возможность дать детям клюшку и коньки, чтобы попробовать игру. Это может быть хорошим прорывом, когда все закончится", — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».
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|29
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|54
|9
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|26
|49
|10
|Витязь
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|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -