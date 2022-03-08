Депутат Госдумы РФ и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об отъезде иностранных хоккеистов из КХЛ.

«Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф. Но, наверное, это не самое главное. В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Не секрет, что команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов. Так что сейчас придется делать корректировку финансовых возможностей. Думаю, руководство КХЛ сегодня об этом задумывается. Теперь принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров, не перепокупая их, а формируя команды. Нужно подтягивать на освободившиеся места молодых. Станет больше коллективного.

Финны уехали, и они были лидерами во многих командах. Но наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И как только появилась возможность выйти на международный уровень, мы выдали положительный результат. Нашли свой хоккей, который был непобедимым до тех пор, пока не произошла интеграция. У нас была большая возможность привлечения детей. А сегодня хоккей — дорогущий вид спорта. Так что сейчас при поддержке государства есть возможность дать детям клюшку и коньки, чтобы попробовать игру. Это может быть хорошим прорывом, когда все закончится", — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».