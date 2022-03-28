Известная певица и телеведущая Ольга Бузова посетила шестой матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом».

«Спорт — это всегда круто. Ты можешь быть настоящим мужчиной и быть художником. Хоккей обладает особым зарядом и азартом. Я сдружилась с ребятами из «Авангарда» еще три года назад.

Три гола в большинстве за счет Ольги Бузовой? У меня хорошая аура, я приношу удачу мужчинам. Я люблю побеждать. На пути к победе можно падать и ошибаться. Я сегодня пришла, что у меня действительно хорошая аура. В прошлый раз, когда я была в Балашихе, то они выиграли с каким-то большим счетом», — сказала Бузова в эфире matchtv.ru.