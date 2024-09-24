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Сегодня, 21:46

Олейник — о возможном возвращении Скабелки и Назарова в «Барыс»: «Тут не о чем говорить»

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Казахстанский комментатор Александр Олейник отрегировал на информацию о возможном назначении Андрея Скабелки или Андрея Назарова на пост главного тренера «Барыса».

«Что касается Назарова и Скабелки, то тут говорить не о чем. Скабелка уже дважды был в «Барысе», второй его приход получиося провальным. А Назаров, я думаю, сейчас больше занят своей баней и отдыхом. Сейчас ему не до тренерской работы», — сказал Олейник Meta-ratings.kz.

Напомним, белорусский специалист Андрей Скабелка тренировал «Барыс» с 2018 по 2020 год. В двух сезонах подряд казахстанская команда заняла второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и дважды дошла до второго раунда плей-офф.

Источник: Meta-ratings.kz
Андрей Назаров
Андрей Скабелка
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