Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Йокерита» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба москвичей.

— Сложный календарь. За семь дней сыграть 4 игры. Не хватило свежести немного. Движения не хватило. Ребята делали все, что могли. Претензии сложно предъявить к кому-то. Было тяжело. Очко набрали.

Количество нападающих? Решили так играть, вчера была большая нагрузка на оборону. Логично было сыграть так, как сыграли.

Почему так мало бросков? Вам бы тренером быть. Потому что ребята хотят не просто играть, а как-то улучшить позицию в некоторых моментах. Хотя нам надо было играть попроще.

Малыхин? Он после игры поехал на МРТ, после обследования станет понятно.