Олег Знарок: «Жамнов на тренерской скамейке? Не нужно заострять на этом внимание»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также он объяснил, почему на тренерской скамейке появился генеральный менеджер Алексей Жамнов.

«Появление Алексея Жамнова — это наше решение, мы работали вместе на Кубке мира, на Олимпиаде, — цитирует Знарка официальный сайт КХЛ. — Не нужно заострять внимание на этом. Мы думаем и работаем в одном направлении и русле. Не хватает реализации моментов, игра была наша. Надеемся, что Йори Лехтеря сыграет со СКА, но скорее сыграет с «Куньлунем». У Павла Медведева очень серьезная травма, он уже в НИИ Склифосовского, нам позже дадут информацию, но травма, повторюсь, очень серьезная».

Решающую шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков.