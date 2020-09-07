Олег Знарок заявил, что победить «Динамо» вдвойне радостно

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:1).

— Нас с победой. Хорошая была игра. Тяжелая. Против нас действовал хороший соперник, поэтому нам вдвойне радостно победить, — цитирует тренера официальный сайт клуба.

— Чувствуете, что команда уже больше выдерживает в плане «физики»? Сегодня был хороший первый период, а в третьем были отрезки, когда команде не хватало движения.

— Если бы еще мы во втором периоде поменьше удалялись, то было бы вообще хорошо. А так, надеюсь, что у нас улучшается физическое состояние, но до оптимального еще очень далеко.

— Согласны, что гол Дмитрия Вишневского в меньшинстве — это ключевой момент матча?

— Что значит ключевой? Ключевой, наверное, это когда мы повели в счете. Мы давно не забивали в игре пять на пять, но вот забили вчетвером. Тоже не плохо.

— По сравнению с прошлым годом видно, что в большинстве у команды серьезный прогресс. Вы не только голы забиваете, но и моментов достаточно создаете. Много этому времени уделяете?

— Так как мы не могли оптимально подготовиться физически, мы много времени уделяли большинству.

«Спартак» одержал первую победу в нынешнем сезоне.