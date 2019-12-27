Олег Знарок: «Вроде начали неплохо, но по матчу временами проигрывали»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

— Вроде начали неплохо, но по матчу временами проигрывали, — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. — Хорошо сыграли в большинстве, которого было достаточно много. Это и решило исход матча. Тяжелая была игра и соперник хороший. Мы двигаемся дальше.