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Олег Знарок: «Вроде начали неплохо, но по матчу временами проигрывали»

21:20
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

— Вроде начали неплохо, но по матчу временами проигрывали, — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. — Хорошо сыграли в большинстве, которого было достаточно много. Это и решило исход матча. Тяжелая была игра и соперник хороший. Мы двигаемся дальше.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-27-12-19/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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