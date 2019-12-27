Олег Знарок: «Вроде начали неплохо, но по матчу временами проигрывали»
21:20
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).
— Вроде начали неплохо, но по матчу временами проигрывали, — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. — Хорошо сыграли в большинстве, которого было достаточно много. Это и решило исход матча. Тяжелая была игра и соперник хороший. Мы двигаемся дальше.
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https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-27-12-19/
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