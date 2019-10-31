Олег Знарок: «У «Спартака» не все идеально, но забираем очки»
23:02
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2 Б).
— Тяжелая серия — через день играем, до этого были тяжелые матчи. «Северстали» тяжело противостоять и преодолевать ее сопротивление. Единственное — большинство, если бы реализовали хоть одно, стал бы нам подспорьем. Мы работаем над этим, и плоды скоро придут.
— За 11 дней команда выиграла шесть матчей из шести и повторила клубный рекорд. Что надо еще улучшать?
— Много чего, с каждой игрой надо улучшать. Не скажу, что все у нас идеально. Я доволен, что мы забираем очки.
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