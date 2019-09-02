Олег Знарок: «Третьим периодом мы довольны»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча против рижского «Динамо», который закончился поражением москвичей в овертайме со счетом 1:2.

— Неплохой матч, боевой, первая игра, открытие... Не получился первый период, в третьем были шансы забить, но, к сожалению, не получилось, — цитирует тренера официальный сайт красно-белых. - Третьим периодом мы довольны.

Отметим, что «Спартак» проводил первый официальный матч под руководством Знарка.

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