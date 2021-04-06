Олег Знарок, скорее всего, не будет работать в «Динамо»

Бывший главный тренер СКА, «Спартака» и сборной России Олег Знарок с большой долей вероятности не будет работать в московском «Динамо».

Тренерский штаб, куда, помимо Знарка, входят Харийс Витолиньш и Владимир Федосов, должен был подписать контракт по схеме 1+1, однако возвращению тренеров в клуб, с которым они дважды выигрывали Кубок Гагарина, помешала концепция, представленная главным тренером. Стороны не сошлись в бюджете и будущей селекционной политике.

В ближайшее время бело-голубые откажутся от дорогостоящих трансферов, постараются снизить действующие контракты, а клуб сменит направление на развитие молодых игроков.

(Михаил Зислис)