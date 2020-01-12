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Олег Знарок: «Сейчас едем домой, а потом снова в бой»

22:59
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после победы над минским «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги игры.

«Хороший соперник, но на самом деле, мы за десять дней сыграли шесть игр и из-за этого потеряли в движении, — приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых. — Хорошо, что забили в нужный момент. Мы провели неплохо первый и второй периоды. Играли грамотно, несмотря на усталость. Сейчас едем домой, а потом снова в бой. Тайм-аут в третьем периоде? Как я уже сказал, у нас шестая игра за десять дней, так что я понимал, что надо немножко моим ребятам передохнуть. Надо было взять паузу для них».

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-12-01-20/

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