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Олег Знарок: «Счастлив, что провел в СКА два года»

20:33
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок похвалил команду после победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

— Хорошая игра, хороший соперник. Мы сыграли командой очень хорошо: настраивались, характер проявили, грамотно сыграли, — цитирует тренера официальный сайт СКА.

— Второй и третий периоды — как удалось сдерживать мощный прессинг СКА при счете 3:1?

— Тяжело было. Ребята выложились. Против такого нападения сложно играть.

— Вы говорили, что игроки СКА вам как родные. Это помогает выигрывать?

— Нет, конечно. Они играют за свой клуб, за своего тренера. Счастлив, что провел здесь, с этими ребятами, два года. Они стараются выиграть, естественно, мы сейчас в разных коллективах.

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Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-spartak-priess-konfierientsiia-7/

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