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Олег Знарок: «Решили остаться добрыми друзьями до овертайма»

20:14
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1 ОТ).

— Такой предновогодний матч получился, мы решили остаться добрыми друзьями до овертайма, — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых. — С нашей стороны не очень хорошая игра, мало двигались. Соперник играл вчера, мы думали, что будет немного полегче. Всех с Новым годом, всем здоровья, счастья и удачи в новом году.

— Артем Федоров получил травму и покинул площадку. Насколько все серьезно?

— Ничего пока не знаю.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-29-12-19/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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