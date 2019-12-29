Олег Знарок: «Решили остаться добрыми друзьями до овертайма»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1 ОТ).

— Такой предновогодний матч получился, мы решили остаться добрыми друзьями до овертайма, — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых. — С нашей стороны не очень хорошая игра, мало двигались. Соперник играл вчера, мы думали, что будет немного полегче. Всех с Новым годом, всем здоровья, счастья и удачи в новом году.

— Артем Федоров получил травму и покинул площадку. Насколько все серьезно?

— Ничего пока не знаю.