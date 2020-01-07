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Олег Знарок: «Ребята выполнили все требования»

20:35
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1) остался доволен игрой команды.

— Благодарен команде за самоотверженность, характер, дух, — приводит слова Знакрка сайт «Спартака». — Молодцы, здорово сыграли, грамотно. Были и ошибки, но ребята выполнили все требования.

Федор Малыхин был хорош на пятаке в большинстве, знаем его сильные места, поэтому и ставим туда. Завтра матч с «Йокеритом», это сложно, так что будут изменения какие-то.

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