Олег Знарок: «Ребята выполнили все требования»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1) остался доволен игрой команды.

— Благодарен команде за самоотверженность, характер, дух, — приводит слова Знакрка сайт «Спартака». — Молодцы, здорово сыграли, грамотно. Были и ошибки, но ребята выполнили все требования.

Федор Малыхин был хорош на пятаке в большинстве, знаем его сильные места, поэтому и ставим туда. Завтра матч с «Йокеритом», это сложно, так что будут изменения какие-то.