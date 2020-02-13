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Олег Знарок: «Продемонстрировали хорошее меньшинство»

20:36
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:2).

— Сегодня мы тактически грамотно сыграли. С первого периода было хорошее движение, — приводит слова тренера официальный сайт уфимцев. — Продемонстрировали хорошее меньшинство, но было не очень хорошее большинство при игре 5 на 3, но надеюсь, что это будет уроком для наших игроков.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-salavat-yulaev-spartak/

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