Олег Знарок: «Последнее место на летнем турнире, как обычно, у меня. Ничего, прорвемся»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал выступление на Кубке мэра Москвы — красно-белые заняли последнее место. В последнем туре они уступили «Витязю» (1:2).

— Получше уже было, чем в игре с «Динамо», — цитирует официальный сайт клуба Знарка. — Интересно, что мы в этом году как никогда много внимания уделяли большинству и при этом за всю предсезонку забили только один гол. Но что-то наклевывается, должно прорвать. В меньшинстве многовато пропустили, хотя тоже работаем. Последнее место на летнем турнире, как обычно, у меня. Ничего, прорвемся.

— Есть проблема в том, что Херсли не выводят на бросок в большинстве?

— Да. Иметь такого туза с броском и не использовать его... Смысл тогда? Его же ради этого брали. Есть время до начала чемпионата, надо некоторые моменты поправить.