Олег Знарок: «После 3:0 «Спартак» играл неправильно»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок полагает, что его команда слишком рано прижалась к своим воротам и поэтому с трудом обыграла «Динамо» (3:2, 2-2) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Начали неплохо, но после того, как счет стал 3:0, сыграли неправильно, — сказал Знарок. — Немножко прижались к своим воротам. Но довели матч до победы. После второго гола арбитры нам объяснили, что сначала шайба попала вратарю в шлем, но голевая ситуация сохранялась, поэтому игру не стали останавливать. Потом еще и Беспалова сбивали. Но судьи сказали, что в последние две минуты они сами принимают решений после консультации с теми, кто сидит наверху.

Я сказал ребятам, что мы неправильно стали играть — для этого и взял тайм-аут после того, как наша команда осталась в меньшинстве.

Гудачека не было в заявке потому, что мы решили сыграть в пять полевых иностранцев. Что касается отсутствия Рылова, то завтра он попробует. Надеемся, с ним все будет в порядке. (Михаил Зислис)