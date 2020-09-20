Олег Знарок: «Отсутствие двух центральных нападающих — это очень серьезно»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок был немногословен после поражения о «Динамо» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Легионеры последний раз выходили на лед 9 сентября. Есть какие-то прогнозы на их выздоровление?
— Какие прогнозы? Все по регламенту, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.
— Может, раньше получится?
— Ну, если вы договоритесь с Роспотребнадзором.
— Сейчас у вас пауза — целых пять дней. Вы довольны тем, что так построен календарь?
— Очень доволен.
— В прошлом сезоне начали примерно так же. Сейчас ситуация похожая?
— Год назад мы провели полноценные сборы, сейчас так не получилось. Плюс ковид. Сами понимаете, что отсутствие двух центральных нападающих — это очень серьезно.
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https://dynamo.ru/news/121151-__ne__mogli_doma_vtoroy_match_ustupat_____vladimir_krikunov______o__derbi