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Олег Знарок: «Отсутствие двух центральных нападающих — это очень серьезно»

21:40
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок был немногословен после поражения о «Динамо» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Легионеры последний раз выходили на лед 9 сентября. Есть какие-то прогнозы на их выздоровление?

— Какие прогнозы? Все по регламенту, — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

— Может, раньше получится?

— Ну, если вы договоритесь с Роспотребнадзором.

— Сейчас у вас пауза — целых пять дней. Вы довольны тем, что так построен календарь?

— Очень доволен.

— В прошлом сезоне начали примерно так же. Сейчас ситуация похожая?

— Год назад мы провели полноценные сборы, сейчас так не получилось. Плюс ковид. Сами понимаете, что отсутствие двух центральных нападающих — это очень серьезно.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/121151-__ne__mogli_doma_vtoroy_match_ustupat_____vladimir_krikunov______o__derbi

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