Олег Знарок о поражении от «Динамо»: «Трагедии нет»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:4) в пятом матче серии первого раунда. Счет в серии 3-2 в пользу бело-голубых.

— Ошибка во втором периоде, когда нам забили, потом не засчитанный гол. Могли, конечно, вылезти из этой ситуации в концовке, но, к сожалению, неправильно сыграли при счете 2:1. Трагедии нет, готовимся к следующему матчу.

Мы все правильно сделали, сняв Беспалова за четыре с половиной минуты. Бывало, за шесть минут до конца снимали голкипера. Ничего такого тут нет. Могли вытащить матч. Моменты были. (Игорь Еронко)