Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 ОТ) отметил, что игра была тяжелой. Красно-белые выиграли второй матч подряд.

— Я приеду в Ригу мне такой же вопрос зададут, — приводит «РИА Новости» слова Знарка. — Приеду к московскому «Динамо» — то же самое. Два года работал с этими ребятами, они мне как родные. Были приятные воспоминания, когда оказался в «Ледовом», но волновался я больше на Олимпиаде. Столько лет работаю... Если буду волноваться, это перейдет к ребятам. Они же видят мое лицо, глаза. Слышат, что я говорю.

Тяжелая игра. Ребята играли с ошибками, но проявил характер. Ложились под шайбы. Молодцы! Обыграть такую команду дорогого стоит.

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