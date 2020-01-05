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Олег Знарок — о матче с «Динамо»: «Четыре выхода 1 на 1 с вратарем забивать надо»

21:05
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от московского «Динамо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба бело-голубых.

— Согласен с Владимиром Васильевичем Крикуновым. Четыре выхода 1 на 1 с вратарем забивать надо. Реализация хромает (у «Спартака»). Сегодня у команды не чувствовалось уверенности? Что значит не чувствовалось? Мы моменты не забиваем... Во вратаря бросают? Значит вратарь так стоит.

Дополнительная информация

https://www.dynamo.ru/news/97589-dinamovskaya_moskva

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