Олег Знарок: «Не знал, что для Беспалова эти игры принципиальные»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:0).

— Неплохую игру мы сегодня провели. Действовали грамотно, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Конечно, не все получалось, но в принципе неплохо. Не ожидали, конечно, такой игры, но мы вовремя забили и все пошло по нашему сценарию.

Вишневский долгое время не играл, решили сразу дать достаточно времени, чтобы вкатился. Неплохо сыграл. Были какие-то ошибки, но они случаются у всех. Добротный защитник. Херсли пропускал матч из-за микротравмы. Беспалов играл по плану, молодец. Его новосибирское прошлое роли при определении вратаря не играло. Я, если честно, не знал, что для него эти игры принципиальные.