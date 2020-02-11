Олег Знарок: «Не вкатились в игру просто с самого начала»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после победы над «Металлургом» (4:2) и выхода в плей-офф КХЛ отметил, что в третьем периоде команда играла хорошо.
— Нас с победой. Все — молодцы, — цитирует Знарка сайт «Спартака».
— Почему такие разные отрезки в матче получились? Ваша команда находится под нагрузками?
— Я уже говорил, что мы неплохо поработали в паузе, сегодня была первая игра, и мы тяжело вкатывались в нее. Но в третьем периоде неплохо начали играть и победили. Значит делаем все правильно.
— Что помогло в третьем периоде так заиграть?
— Наверное, не вкатились в игру просто с самого начала, а потом заиграли так, как необходимо.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-11-02-20/