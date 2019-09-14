Олег Знарок: «Надо выходить на каждый матч, как на последний»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1). Красно-белые потерпели пятое поражение в семи встречах на старте нового сезона.

— Нужны моменты реализовывать, которые у тебя есть, — сказал Знарок на пресс-конференции. — От этого зависит успех. К сожалению, мы не смогли забить, особенно при игре «пять на три». Мы неплохо разыгрывали, были хорошие моменты в большинстве. Встреча была тяжелой, вратари здорово сыграли. Никуда не денешься — нужно выходить на каждый матч, как на последний. Календарь тяжелый, хватает травм. Удаления? Боремся с ними. Конечно, дисциплина должна быть на первом месте.

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