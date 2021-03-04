Знарок может победить ЦСКА в Кубке Гагарина? Live с Зислисом — в 15.00
12:15
Начался плей-офф — а у нас больше хоккейных эфиров, форматов и журналистов. К привычному Михаилу Зислису из Медведково подключаются наши авторы из других городов — Артур Хайруллин (Казань) и Иван Богун (Новосибирск).
На YouTube-канале «СЭ» будем обсуждать первые матчи Кубка Гагарина, в частности:
— ЦСКА и «Ак Барс» чуть не проиграли. У «Спартака» и «Торпедо» есть шансы взять серии?
— «Трактор» победил «Салават». В этой паре фаворит — Челябинск?
— Почему в плей-офф так мало голов — порадовали только «Металлург» с «Барысом»;
— Что ждем от вторых матчей первого раунда.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...