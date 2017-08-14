Олег Знарок: "К сезону Дацюк будет готов на сто процентов"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Сочи" (3:1) в матче предсезонного турнира имени Пучкова отметил, что остался недоволен игрой команды. Он также добавил, что нападающий Павел Дацюк к началу сезона КХЛ будет готов на сто процентов.

– Эмоции самые положительные, – сказал Знарок. – Нас всегда здорово принимают и поддерживают в Петербурге.

– Чемпионат начинается уже через неделю. Довольны игрой команды?

– Нет. Сегодняшним матчем не доволен. Особенно первым периодом.

– Что скажете о новичках? Они хорошо влились в команду?

– Да, неплохо.

– А если чуть подробнее?

– Подробнее – это надолго.

– От ударного звена СКА Гусев – Шипачев – Дадонов остался один Гусев. Как оцените действия новой тройки Гусев – Прохоркин – Карпов?

– Карпова я знаю давно. Они сыграли удовлетворительно. Чего-то пока не хватает. Думаю, в дальнейшем они будут прибавлять.

– На сколько процентов готов Дацюк?

– В первой игре ему было тяжело, но это большой мастер. К сезону он будет готов на сто процентов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)