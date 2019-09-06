Олег Знарок: «Из-за большого количества возрастных игроков «Спартак» будет проводить ротацию»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок в качестве основной причины поражения в дерби с «Динамо» (2:3 ОТ) назвал хороший уровень соперника.

— Хорошая, тяжелая, боевая игра. Команды бились, — сказал Знарок. — Нам немножко не повезло. Не все получилось, но мы играли против хорошей команды с хорошим составом.

— Не было в составе Кутейкина, а капитаном стал Никонцев. С чем это связано?

— У нас будет ротация состава. Достаточно возрастных игроков, которые не смогут на одном уровне проводить несколько матчей подряд. Сейчас такой календарь, что мы проводим семь игр через день.

— Что с Гудачеком?

— Не буду говорить, что с ним, но мы ждем его возвращения к 13 сентября.

— Три пропущенных шайбы в меньшинстве — это проблема?

— Не сказал бы, что это проблема. Меня больше волнует, как мы играем в большинстве. Хотя два раза сегодня и забили. Не радует то, что делаем на площадке. Над этим очень много работаем и на тренировках вроде получается, а в игре пока нет.

— Почему так много неоправданных удалений как в случае с Рыловым, не успевшим выйти со скамейки?

— Надо спросить у самого Яши. Это были чистые две минуты. У «Динамо» то же самое было, но там игрок сначала вышел, а потом взял шайбу. Видимо, ему рассказали. Мы же не можем предугадать все эти моменты. Ха-ха. (Михаил Зислис)