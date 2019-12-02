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Олег Знарок: «Хорошо тактически сыграли, с быстрыми сменами»

14:42
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0) остался доволен игрой команды. По его словам, грамотно сыграли тактически.

— Здесь всегда тяжело играть. Сергей сделал очень хорошую команду и тактически-грамотно играет Хорошо, что мы выиграли. Хорошо, тактически сыграли, с быстрыми сменами. Все благодаря команде, — цитирует Знарка сайт «Адмирала».

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26166/

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