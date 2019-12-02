Олег Знарок: «Хорошо тактически сыграли, с быстрыми сменами»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0) остался доволен игрой команды. По его словам, грамотно сыграли тактически.

— Здесь всегда тяжело играть. Сергей сделал очень хорошую команду и тактически-грамотно играет Хорошо, что мы выиграли. Хорошо, тактически сыграли, с быстрыми сменами. Все благодаря команде, — цитирует Знарка сайт «Адмирала».