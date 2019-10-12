Олег Знарок: «Если ты не можешь использовать свои моменты, то команда очков не наберет»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог встречи с «Амуром» (1:2 Б).

— Вратари здорово сыграли, — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака». — Если ты не можешь использовать свои моменты, то команда очков не наберет. У нас много чего не получалось. Не доработали в блокировке бросков. Большинство у нас плохое сегодня было.

— Создается впечатление, что «Спартаку» удобнее играть в гостях, а не на своей площадке.

— Я не думаю, что это так. Это не первая и не вторая игра дома. Если будем забивать, то пойдет лучше. А то играем без голов сорок минут. Это давит.

— С лидерами команда играет хорошо. А «Амуру» и «Северстали» проигрывает. Почему?

— Там больше эмоций отдаем, а потом без них выходим на «Северсталь». В любом случае надо работать.

— Оцените игру Анселя Галимова.

— Он долго не катался, надо чуть подождать, когда он наберет оптимальные кондиции.

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