Олег Знарок: «Довольны игрой, за исключением третьего периода»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2).

— Довольны игрой, за исключением третьего периода, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Да, в общем-то и в нем, если убрать моменты, приведшие к пропущенным шайбам, ребята выстояли. Заработали два очка. Матч был очень важен для нас с турнирной точки зрения. Благодарен ребятам в любом случае. Они молодцы.

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