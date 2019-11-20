Олег Знарок: «Должны были обыгрывать «Локомотив» в основное время»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:3 Б) в Мытищах.

— Все могло закончиться немножко по-другому, заявил Знарок. При игре «5 на 4» мы допустили непростительную ошибку и довели матч до валидольного. Должны были обыгрывать «Локомотив» в основное время.

— Яков Рылов забросил решающий буллит.

— Яша постоянно бьет буллиты и всегда в плюсе был всегда. Он бьет практически во всех буллитных сериях. Всегда ставим его на буллиты. (Евгений Белоусов)