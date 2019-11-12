Олег Знарок: «Даже не знал, что «Спартак» проиграл ЦСКА 14 игр подряд»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 ОТ).

— Игра была и зрелищная, и сложная, и нервотрёпка была, — сказал Знарок. — Я благодарен команде, что вытерпели и достойно сыграли. Самоотверженно, с хорошим характером показали командную игру. Почему подсели в конце? У нашей пятерки была уже третья смена, подсели немного.

— Матч против ЦСКА особенный?

— Против лидера всегда играть интересно. Даже не знал, что «Спартак» проиграли до этого 14 матчей ЦСКА.

— Как вам игра новичков?

— Неплохо сыграли. Карсумс заболел после сборной Латвии. (Михаил Зислис)